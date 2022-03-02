Врач назвала "единственный способ" длительной мотивации

«Все знают, что ЗОЖ нужен, все знают, что мы умрем, но никого это не останавливает. Эти знания расплывчаты и они где-то там далеко… Единственный способ замотивировать себя надолго — получить знания и навыки», — говорит врач.

что будет если я не решу проблему;

чего я лишусь, если привычка останется в моей жизни;

к чему это приведет.

«Например, все знают, что много сладкого — вредно? Но никто не понимает, насколько это разрушительно. А что если я скажу, что сладкое садит поджелудочную и провоцирует развитие инсулинорезистентности, которая ведет к сахарному диабету? Оп, вы уже понимаете, что дело плохо», — пояснила эндокринолог.

В последнее время все больше наблюдается тенденция ведения здорового образа жизни. Однако, многие сталкиваются с тем, что внедрить полезные привычки в повседневную жизнь надолго не получается.По словам специалиста, заставить себя заниматься своим здоровьем в долгосрочной перспективе человек не сможет до тех пор, пока не получит знания относительно того зачем это нужно и к чему приведет приверженность нездоровым привычкам.Она пояснила, что когда человек в полной степени обладает информации он переходит на так называемую ступень «бессознательной компетенции». В таком состоянии, он уже не заставляет себя вести здоровый образ жизни, не нуждается в мотивации, а делает это в автоматическом режиме.Для того, чтобы решить любую проблему в образе жизни, специалист рекомендует разобрать ее на составляющие:Далее необходимо получить знания об исправлении ситуации: как выстраивать рацион, сколько белков, жиров и углеводов должно быть в рационе, чтобы не тянуло на сладкое. После необходимо развить соответствующий навык.