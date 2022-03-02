Польза лимонного сока: 7 причин пить его для улучшения здоровья
Употребление лимонного сока может в определенной степени улучшать здоровье, для этого рекомендуется добавлять лимонный сок или ломтики лимона в воду для питья.
Добавление лимонного сока в умеренно горячую или холодную воду и употребление этой жидкости в течение дня может давать многие позитивные эффекты, от потери веса до улучшения состояния кожи и укрепления иммунной системы, констатируют специалисты.
Поддерживает организм гидратированным. Не всем людям нравится вкус простой воды, но с добавлением лимона она может стать одним из любимых напитков (только не забывайте беречь зубы от кислоты). Хорошая гидратация благодаря питью воды поддерживает активную работу иммунной системы.
Обеспечивает витамином С. Лимонный сок очень богат витамином С, который, в свою очередь является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений.
Помогает похудеть. Многие люди, которым приходилось худеть, утверждают, что питьевая вода с лимоном помогает сбросить вес. Вкус лимонной воды может помочь остановить тягу к нездоровым закускам, в то время как гидратация помогает похудеть в целом за счет активизации метаболизма. Один из способов статья стройнее – поменять употребляемые за день сладкие напитки на воду с лимоном.
Улучшает состояние кожи. Употребление воды с лимонным соком содействует профилактике сухости, способствующей морщинам и воспалению. Вдобавок состояние и вид кожи могут улучшаться благодаря витамину С.
Помогает пищеварению. Некоторые данные говорят, что питье теплой воды с лимоном активизирует пищеварительную систему, перистальтику – таким образом, препятствует застойным явлениям в кишечнике, запору.
Помогает предотвратить камни в почках. Лимонная кислота помогает разрушать мелкие камни, в то время как употребление воды поддерживает процессы детоксикации и выведения камней из тела.
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