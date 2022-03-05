Некоторые фрукты особенно хорошо очищают артерии от холестерина
Благодаря клетчатке, которую содержат некоторые фрукты, активизируется выведение из организма излишков холестерина.
По данным Пятого канала, который ссылается на рекомендации французских диетологов, некоторые фрукты особенно хорошо помогают очищать кровеносные артерии от холестерина. В частности, здоровье сосудов эффективно поддерживают яблоки.
«За счет высокого содержания клетчатки яблоки, съедаемые с кожурой, хорошо помогают бороться с жиром и холестерином», - констатируют эксперты.
Цитрусовые в целом полезны для сосудов, но специалисты обращают внимание на красный грейпфрут.
«Красный грейпфрут содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - говорят ученые.
Еще один фрукт, чьи вещества благоприятно воздействуют на сосудистую систему, – это апельсин. В его плодах присутствуют стеролы – благодаря их действию артерии особенно хорошо очищаются от жировых бляшек, холестерина.
Кроме того, признанным борцом с холестерином является авокадо. Его ненасыщенные жирные кислоты оздоровляют сосудистую ткань и содействуют более интенсивному выведению «плохого» холестерина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для снижения высокого уровня холестерина в крови медики советуют употреблять в пищу определенный тип продуктов.
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