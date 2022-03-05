Некоторые фрукты особенно хорошо очищают артерии от холестерина

«За счет высокого содержания клетчатки яблоки, съедаемые с кожурой, хорошо помогают бороться с жиром и холестерином», - констатируют эксперты.

«Красный грейпфрут содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - говорят ученые.