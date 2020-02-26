Диетолог Маргарита Королева рассказала, какой завтрак может защитить от диабета

«Завтрак в первый час после пробуждения должен быть достаточно плотный, учитывая потребности на все жизненные программы организма в утренние часы. Это фактор долголетия», - подчеркнула Королева.

По данным MedikForum.ru, исследование немецких ученых из Любекского университета показало, что завтрак должны быть очень плотным и насыщенным – в этом случае он может эффективно защитить человека от появления ожирения и диабета, нормализуя метаболизм в его организме. По мнению российского диетолога, правильный завтрак действительно способен предотвратить заболевание, связанное с высоким уровнем сахара в крови.Специалист рассказала, что завтракать нужно в течение часа после пробуждения.Диетолог пояснила, что благодаря первому приему пищи утром регулируется колебание инсулина, повышается чувствительность рецепторов организма к нему. Таким образом, завтрак защищает от развития инсулинорезистентности и других метаболических нарушений, ассоциированных с набором лишнего веса и диабетом.Помимо того, в течение дня важно не допускать длительных перерывов между приемами пищи и не употреблять еду сразу в большом количестве – лучше небольшими порциями несколько раз за сутки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает диабетикам избежать резких скачков сахара в крови после еды.