Диетолог Янг: правильное сочетание продуктов на завтрак снижает сахар в крови

«Сочетание богатых белком продуктов с полезными углеводами и большим количеством клетчатки – это завтрак, который поможет вам снизить уровень сахара в крови», - говорит Янг.

Людям, для которых особенно важно контролировать уровень сахар в крови или стремиться к его снижению, нужно обратить внимание на рекомендацию диетолога и эксперта в области здорового питания Лизы Янг по выбору продуктов на завтрак. Специалист констатирует, что их правильное сочетание эффективно обеспечивает защиту от резких скачков уровня сахара в крови и даже помогает понизить его.Специалист напомнила, что белок и клетчатка являются пищевыми компонентами, чье расщепление и переваривание длится продолжительное время – это замедляет всасывание глюкозы в кровь, делает его постепенным. Их сочетание требует от пищеварения еще более продолжительной работы и вдобавок позволяет очень долго чувствовать сытость и не прибегать к перекусам. Таким образом человек может избежать резкого повышения сахара в крови или даже добиться его снижения.Говоря о белковых продуктах, уместных для завтрака, диетолог посоветовала использовать яйца, не слишком жирный творог, натуральный йогурт, немного сыра, маложирное молоко, ломтики курятины, другого нежирного мяса. Эти продукты можно сочетать с орехами, ягодами, цельнозерновыми хлопьями или хлебом, кусочками фруктов, грибами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты врач советует не употреблять на завтрак.