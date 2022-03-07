Защита от деменции: напиток, который может снизить риск на 65% в пожилом возрасте
Некоторые продукты и напитки, согласно исследованиям, должны быть включены в рацион пожилых людей, чтобы снизить риск развития деменции.
Точные причины и факторы риска деменции пока неизвестны, однако имеющаяся информация подтверждает важную роль рациона питания для защиты от возрастного слабоумия. В нем, по мнению ученых, должны присутствовать некоторые продукты и напитки.
Специалисты напоминают, что деменция – это общий термин, используемый для описания группы симптомов когнитивного и психического упадка. По данным Клиники Майо, деменция вызывается повреждением или потерей нервных клеток и их связей в головном мозге. В зависимости от поврежденной области мозга деменция может по-разному влиять на людей и вызывать разные симптомы.
В свою очередь, Журнал болезни Альцгеймера (Journal of Alzheimer's Disease) отмечает, что деменция и болезнь Альцгеймера являются «быстро растущими проблемами» современного населения. Также в нем приводятся данные о позитивных эффектах кофеина в деле защиты от развития слабоумия.
«Итоги предыдущих исследований несколько противоречивы, но большинство исследований (три из пяти) подтверждают положительное влияние кофе на снижение когнитивных функций, деменцию или болезнь Альцгеймера».
Результаты исследования сердечно-сосудистых факторов риска, старения и слабоумия (CAIDE) показывают, что употребление от трех до пяти чашек кофе в день в среднем возрасте связано со снижением риска развития деменции примерно на 65% в пожилом возрасте. Кроме того, положительное влияние на когнитивные функции показало сочетание кофе и чая, употребляемых в течение дня. В целом, подчеркивают медики из Клиники Майо, укреплению здоровья и защите от деменции может способствовать питание наподобие средиземноморской диеты, богатое фруктами, овощами, цельными зернами и омега-3 жирными кислотами, которые обычно содержатся в некоторых видах рыбы и орехов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой вид напитков особенно серьезно повышает риск рака.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
ЗОЖ
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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