Защита от деменции: напиток, который может снизить риск на 65% в пожилом возрасте

«Итоги предыдущих исследований несколько противоречивы, но большинство исследований (три из пяти) подтверждают положительное влияние кофе на снижение когнитивных функций, деменцию или болезнь Альцгеймера».

Точные причины и факторы риска деменции пока неизвестны, однако имеющаяся информация подтверждает важную роль рациона питания для защиты от возрастного слабоумия. В нем, по мнению ученых, должны присутствовать некоторые продукты и напитки.Специалисты напоминают, что деменция – это общий термин, используемый для описания группы симптомов когнитивного и психического упадка. По данным Клиники Майо, деменция вызывается повреждением или потерей нервных клеток и их связей в головном мозге. В зависимости от поврежденной области мозга деменция может по-разному влиять на людей и вызывать разные симптомы.В свою очередь, Журнал болезни Альцгеймера (Journal of Alzheimer's Disease) отмечает, что деменция и болезнь Альцгеймера являются «быстро растущими проблемами» современного населения. Также в нем приводятся данные о позитивных эффектах кофеина в деле защиты от развития слабоумия.Результаты исследования сердечно-сосудистых факторов риска, старения и слабоумия (CAIDE) показывают, что употребление от трех до пяти чашек кофе в день в среднем возрасте связано со снижением риска развития деменции примерно на 65% в пожилом возрасте. Кроме того, положительное влияние на когнитивные функции показало сочетание кофе и чая, употребляемых в течение дня. В целом, подчеркивают медики из Клиники Майо, укреплению здоровья и защите от деменции может способствовать питание наподобие средиземноморской диеты, богатое фруктами, овощами, цельными зернами и омега-3 жирными кислотами, которые обычно содержатся в некоторых видах рыбы и орехов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой вид напитков особенно серьезно повышает риск рака.