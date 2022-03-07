Кардиолог Серебрянский: некоторые популярные продукты питания негативно влияют на сердце

«Холестерина много в жирном молоке, жирном твороге. Также в куриных крылышках, шкурке от курицы, индейки», - перечислил Серебрянский.

«Соль повышает давление, а сахар в свою очередь вреден для граждан с большим весом», - подсказал кардиолог.