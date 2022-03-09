Эксперт назвала основное заблуждение о закрытии ресторанов быстрого питания в РФ

«Но это не делает еду вредной для вашего здоровья. Это не так работает. Вредно, если вы будете питаться только это едой или в вашем рационе в целом будет очень много соли, сахара, жиров и калорий. Вот это вредно. А от 1 бургера в месяц/неделю никакого вреда не будет», — пояснила специалист.

Распространённой реакцией на временную остановку работы сетей фастфуда на территории страны стало убеждение в том, что таким образом снизится количество потребления «вредной» еды среди населения, что приведет к его оздоровлению. Однако, по словам эксперта, такое мнение можно считать ошибочным.Прежде всего, она подчеркнула, что вредным для здорового построения питания является разделение еды на «плохую» и «хорошую», даже несмотря на то, что в фастфуде действительно наблюдается избыток сахара, соли, жиров и калорий.Во-вторых, проблему лишнего веса нельзя устранить только с помощью отказа от питания в подобных заведениях, так как избыток массы тела может быть связан с перееданием любой еды. Тем более, что высококалорийные продукты можно как приобрести в магазинах, так и приготовить дома самостоятельно. Помимо этого, «соблазны» могут поджидать в гостях, нефастфудных ресторанах.Именно поэтому, врач призвала отказаться от идеи полного избегания подобной еды и следовать принципам здорового пищевого поведения.