Самые полезные: эксперты определили пять суперпродуктов 2022 года
Так называемые суперпродукты обладают особенно высоким потенциалом пользы для здоровья благодаря содержанию важных питательных веществ.
Обычно, говоря о суперпродуктах (по-другому, суперфудах), диетологи имеют в виду продукт с особенно высоким содержанием витаминов, фитохимических веществ и минералов – они наделяют эти продукты невероятным количеством положительных свойств. Опрос What’s Trends in Nutrition, в котором приняли участие более тысячи зарегистрированных диетологов, позволил определить пять суперпродуктов 2022 года, об этом сообщает немецкое издание Freundin.
Черника. Эта ягода является превосходным источником антиоксидантов – веществ, защищающих клетки от свободных радикалов, способных таким образом снижать риск развития рака или сердечных заболеваний. Кроме того, черника способствует росту волос, крепким ногтям и здоровой коже.
Зеленый чай. Напиток обладает противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами, может ускорять обмен веществ и, следовательно, сжигание жира. Эксперты советуют выпивать чашку чая каждое утро.
Семена. Семена чиа или льна насыщены антиоксидантами, минералами и клетчаткой, а также полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами, которые приносят много пользы здоровью, поддерживая хорошее состояние сердечнососудистой системы, кишечной микрофлоры.
Кале (кудрявая капуста). Как и шпинат (тоже суперпродукт), кале полна белка, витаминов А, К и С. Она обеспечивает организм достаточным количеством клетчатки и может быть интегрирована в различные блюда. Кроме того, благодаря высокому содержанию кальция, калия и магния, помогает сбалансировать в организме воздействие натрия, снизить высокое кровяное давление.
Орехи. Они называются экспертами лучшим видом перекуса между приемами пищи. Содержа много белка и клетчатки, орехи долго перевариваются и замедляют всасывание в кровь сахара и холестерина. Их ненасыщенные жирные кислоты благоприятно действуют на состояние сосудистой ткани, сердца.
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