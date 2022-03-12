Врач Александр Мясников посоветовал продукты для снижения «плохого» холестерина

«Активно снижают «плохой» холестерин орехи, черный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов, дикий красный рис», – пояснил медик.

Частицы «плохого» холестерина обладают свойством налипать на внутренние стенки сосудов – со временем эти холестериновые массы растут, сужая просвет сосудов и повышая риск их закупорки. Высокий уровень «плохого» холестерина чреват развитием тромбоза глубоких вен, с которым связана вероятность развития легочной эмболии, а также тромбоза коронарной артерии, ведущего к сердечному приступу.Таким образом, важно снижать уровень «плохого» холестерина в крови, если он оказывается высоким. Известный российский врач Александр Мясников посоветовал россиянам употреблять в пищу продукты, эффективно способствующие снижению концентрации холестерина.В целом, подчеркнул Александр Мясников, для поддержания нормального уровня холестерина необходимо контролировать количество употребляемых калорийных продуктов и блюд, кроме того – пищи, насыщенной животным жиром. Говоря о том, какой рацион он бы назвал наиболее полезным для поддержания хорошего состояния сердечнососудистой системы, доктор Мясников выделил средиземноморскую диету. Данный тип питания отличается невысоким потреблением красного мяса, в нем делается упор на потребление большого количества растительной пищи, оливкового масла, рыбы и морепродуктов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой напиток рекомендуется диетологом для снижения высокого давления при гипертонии.