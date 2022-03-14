Вегетарианцам может угрожать гипертония
Учёные предупреждают всех любителей растительной пищи о том, что они не получают достаточное количество белков из целого ряда мясных блюд. А именно белки являются ключом к предотвращению повышенного артериального давления.
Веганы и вегетарианцы могут недополучать важнейшие источники белков, защищающие от гипертонии, как полагают исследователи из Китая. Они проанализировали диету 12 200 взрослых человек, определив уровень употребления 8 различных источников белка. К ним относились курица, рыба, яйца, красное мясо, переработанное красное мясо в виде колбасы или сосисок, цельнозерновые, обогащённые злаки и бобовые.
Исследователи сравнили тех, кто употреблял менее двух обогащенных белками порций пищи с теми, кто получал более 4 ежедневно. Чем больше белка было в рационе человека, тем выше оказывалась защита от повышенного артериального давления. В группе, получающей большее количество белковых источников, гипертония развивалось на 66% реже. Поскольку только три источника белка из названных 8 являлись растительными, это показывает, что диета веганов и вегетарианцев по умолчанию обладает недостаточным количеством белка. Поэтому включение в этот рацион мяса и рыбы может быть полезным для стабилизации артериального давления.
Вегетарианцам необходимо обеспечивать себя адекватным уровнем белка для поддержания мышечной массы и здоровье костей. Они получают этот белок от различных источников, начиная с сои и заканчивая куриными яйцами. Веганы имеют более ограниченный выбор, обычно опираясь на тофу или сою в качестве источника этого микронутриента. Исследования показывают, что этого может быть недостаточно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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