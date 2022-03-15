Терапевт Роенкова: некоторые продукты способствуют появлению камней в почках
По словам терапевта Анны Роенковой, пищевые привычки человека могут повлиять на появление в почках камней.
Врач сообщила в интервью, что почки могут пострадать из-за пристрастия к соленым продуктам.
«Чрезмерное употребление поваренной соли резко увеличивает образование камней, задерживает в организме жидкость, она провоцирует нарушение нормального выведения мочи и отложение солей», - рассказала Роенкова изданию «АиФ».
Также терапевт перечислила другие продукты, которые при употреблении в большом количестве способствуют появлению камней в почках.
- Мясо.
- Зелень (щавель, петрушка, шпинат, сельдерей).
- Алкоголь.
- Газированные напитки.
- Сладости (продукты, насыщенные сахарозой, фруктозой).
«одним из факторов образования камней в почках является избыток в организме витаминов C и D».
В свою очередь, подверженность почечнокаменной болезни усиливается при недостаточном потреблении воды, имеющемся диабете, избытке веса.
Симптомы камней в почках. К врачу необходимо обратиться при появлении следующих недомоганий.
- Ноющая боль, дискомфорт в пояснице.
- Нарушенное мочеиспускание.
- Изменение цвета мочи.
Анна Роенкова
ЗОЖ
врач общей практики, терапевт, диетолог
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