Терапевт Роенкова: некоторые продукты способствуют появлению камней в почках

«Чрезмерное употребление поваренной соли резко увеличивает образование камней, задерживает в организме жидкость, она провоцирует нарушение нормального выведения мочи и отложение солей», - рассказала Роенкова изданию «АиФ».

Мясо.

Зелень (щавель, петрушка, шпинат, сельдерей).

Алкоголь.

Газированные напитки.

Сладости (продукты, насыщенные сахарозой, фруктозой).

«одним из факторов образования камней в почках является избыток в организме витаминов C и D».

Ноющая боль, дискомфорт в пояснице.

Нарушенное мочеиспускание.

Изменение цвета мочи.