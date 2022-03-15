Терапевт Роенкова: некоторые продукты способствуют появлению камней в почках

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пожилой человек ест

По словам терапевта Анны Роенковой, пищевые привычки человека могут повлиять на появление в почках камней.

Врач сообщила в интервью, что почки могут пострадать из-за пристрастия к соленым продуктам.

«Чрезмерное употребление поваренной соли резко увеличивает образование камней, задерживает в организме жидкость, она провоцирует нарушение нормального выведения мочи и отложение солей», - рассказала Роенкова изданию «АиФ».

Также терапевт перечислила другие продукты, которые при употреблении в большом количестве способствуют появлению камней в почках.
  • Мясо.
  • Зелень (щавель, петрушка, шпинат, сельдерей).
  • Алкоголь.
  • Газированные напитки.
  • Сладости (продукты, насыщенные сахарозой, фруктозой).
Помимо этого, заметила Роенкова,

«одним из факторов образования камней в почках является избыток в организме витаминов C и D».

В свою очередь, подверженность почечнокаменной болезни усиливается при недостаточном потреблении воды, имеющемся диабете, избытке веса.

Симптомы камней в почках. К врачу необходимо обратиться при появлении следующих недомоганий.
  • Ноющая боль, дискомфорт в пояснице.
  • Нарушенное мочеиспускание.
  • Изменение цвета мочи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о головной боли как о возможном симптоме повышенного давления.
Анна Роенкова
Анна Роенкова
ЗОЖ
врач общей практики, терапевт, диетолог
Теги : камни в почках, причины болезней, Анна Роенкова