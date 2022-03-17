Редкий пульс: о чем говорит проблема?

«Стоит отметить, что днем в состоянии полного покоя или во время сна у здорового человека пульс может снижаться до 40 ударов, и это тоже будет нормой. Но на фоне физической нагрузки пульс обязательно должен прирастать», — говорит врач.

«Причинами также могут служить заболевания сердца, дефицит калия и кальция в организме, различные воспалительные заболевания, неконтролируемый прием успокоительных и антигипертензивных препаратов».

Редким считается пульс при частоте ниже 60 ударов в минуту. Такой синдром врачи называют брадикардией. Критически допустимым минимумом называют 50 ударов в минуту.Чем же опасна брадикардия? В первую очередь, она мешает нашему мозгу и другим органам получать достаточное количество кислорода вместе с кровью. Отсюда может возникать спутанность сознания и проблемы с памятью, головокружение, быстрая утомляемость во время нагрузок, постоянная усталость и одышка.Причин у появления брадикардии несколько. От проблем в работе щитовидной железы (которая влияет на весь гормональный фон организма) до естественного процесса старения.Точную причину может назвать только врач после ряда проведенных исследований: ЭКГ, мониторирование, ЭХО.Самое главное — не игнорировать симптом редкого пульса и вовремя понять истинную причину проблемы, чтобы не пропустить более серьезное заболевание.