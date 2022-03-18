Правильное питание при эндометриозе
Это одна из самых распространённых и коварных женских болезней, вызывающих немалые страдания. Помимо четкого соблюдения протокола лечения женщины должны тщательно следить за своим рационом.
Эндометриоз — хроническое болезненное состояние, при котором ткани эндометрия (внутренняя оболочка матки) начинают расти за пределами матки. Клетки крови вызывают раздражения, слипания и образование рубцовой ткани во время менструации везде, где растет ткань, подобная эндометрию. Это может привести к сильной боли и тяжелым кровотечениям во время менструации. Некоторые другие симптомы заболевания включают тазовую боль, болезненные половые сношения, усталость, диарею, вздутие живота, запор и боль в пояснице. Игнорирование симптомов эндометриоза также может привести к бесплодию. Эндометриоз может быть утомительным, но правильное питание играет огромную роль.
Фрукты
Фрукты обязательно должны быть в вашем рационе, если вы страдаете эндометриозом. Они содержат антиоксиданты, которые уменьшают количество свободных радикалов, что приводит к уменьшению воспалений и окислительного стресса. Антиоксиданты вроде витаминов А, С, Е и фолиевой кислоты могут помочь снизить риск развития эндометриоза. Такие фрукты, как малина, являются отличным источником клетчатки, и включение их в свой рацион может снизить уровень эстрогена. Поскольку эндометриоз напрямую зависит от уровня женских гормонов, употребление малины может помочь при боли и воспалении, вызванных заболеванием. Черника также является отличным источником антиоксидантов. Доказано, что витамины Е и С уменьшают воспаление и облегчают боль.
Жирные кислоты Омега-3
В то время как некоторые виды жиров не подходят для больных эндометриозом, кислоты Омега-3 являются невероятно полезными противовоспалительными компонентами, которые настоятельно рекомендуются для уменьшения воспалений, вызванных заболеванием. Жирные кислоты Омега-3 можно найти в рыбе и морепродуктах, таких как лосось, скумбрия, тунец и сардины. Некоторые другие животные и растительные источники Омега-3 включают растительные масла, такие как семена льна, соевое масло и масло канолы, а также грецкие орехи. Известно, что кислоты Омега-3 в первую очередь препятствуют имплантации клеток эндометрия, у женщин, потребляющих большое количество этих кислот, меньше шансов заболеть эндометриозом.
Что следует ограничить
Поскольку обработанная пища содержит большое количество сахара и вредных для здоровья жиров, рекомендуется свести к минимуму потребление таких пищевых продуктов. Врачи часто советуют женщинам с эндометриозом уменьшить потребление алкоголя и кофеина. Высокое содержание в рационе красного мяса связано с повышенным уровнем эстрогена в крови. Поскольку эндометриоз зависит от уровня эстрогена, мясо также может увеличить риск заболевания. Женщины с эндометриозом должны заменить красное мясо другим источником белка, чтобы уменьшить воспаления и снять боль, связанную с эндометриозом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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