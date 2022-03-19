Как избавиться от тяги к сладкому: врач назвал четыре главных секрета



Диетолог-нутрициолог Анатолий Жигун поделился лайфхаками, которые помогут победить тягу к сладкому. Доктор уверяет, что достаточно сделать всего четыре шага.





Начать эксперт рекомендует с лечебного голодания. Отказаться от пищи нужно на сутки. Да, будет не легко, но нужно победить себя. Через 24 часа организм запустит новые обменные процессы и начнет расходовать в качестве источника энергии собственные жировые ресурсы.

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«С этого момента „туман из головы“ уйдет, ломка закончится и самочувствие улучшится. Не пытайтесь идти на компромиссы с собой. Пищевая пауза должна продолжаться от 24 до 48 часов. С непривычки будет сложно, но иначе эффекта ждать не стоит», — говорит специалист.



За сутки голодания организм почистит рецепторы, в результате вкусной и желанной вам будет казаться простая и полезная еда: салат, мясо, фрукты, овощи. Уже на этом этапе тяга к сладкому должна стать меньше.





Второй важный момент — физическая активность. Чувствуете, что можете сорваться — идите в спортзал или, как минимум, на пешую прогулку. Даже после небольшой физактивности тяга к конфетам и быстрым углеводам уходит.





Третий аспект. Важно исключить психологические триггеры — пусковые механизмы, которые включают тягу к сладкому. Не смотрите рекламу еды, рецепты, не заходите в кафе, держитесь подальше от кухни и холодильника. Запах или вид еды мгновенно заставит вас сорваться.





Добавьте в рацион витамины группы В и С. Они помогут нейтрализовать стрессовое состояние, связанное с отказом от привычных сладостей.