Диетолог Макиша: когда сухофрукты могут быть опасными для здоровья

«Чрезмерное употребление этих продуктов может быть опасным для здоровья и привести к повышенной инсулинорезистентности и сахарному диабету», - пояснила Макиша.

«Самые некрасивые и не аппетитные на вид сухофрукты являются полезными и не содержат консервантов и химических добавок», - заметила эксперт.