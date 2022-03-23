Диетолог Макиша: когда сухофрукты могут быть опасными для здоровья
По словам диетолога Марины Макиша, одним из самых полезных для здоровья сухофруктов является курага, но ее нужно правильно выбирать.
В интервью диетолога Марины Макиша прозвучало предостережение о том, что в некоторых случаях сухофрукты могут быть опасными для здоровья человека. Медик заметила, что фрукты, из которых высушивается влага, становятся концентрированно сладкими – их уровень природных сахаров обычно очень высок.
По этой причине сухофрукты опасно съедать в дозировке, превышающей 50 граммов (за сутки).
«Чрезмерное употребление этих продуктов может быть опасным для здоровья и привести к повышенной инсулинорезистентности и сахарному диабету», - пояснила Макиша.
Также диетолог высказал мнение, что опасными для здоровья сухофруктами могут, как ни странно оказаться плоды, имеющие очень привлекательный, «картиночный» вид с глянцевой поверхностью. Как правило, такой глянец говорит, что фрукт искусственно снабжен усилителями вкуса, ароматизаторами, красителями.
«Самые некрасивые и не аппетитные на вид сухофрукты являются полезными и не содержат консервантов и химических добавок», - заметила эксперт.
Диетолог посоветовала готовить сухофрукты самостоятельно, чтобы избежать риска съесть напичканные «химией» дары природы. Особенно полезным сухофруктом, считает медик, является курага (абрикос) – она обеспечивает организм калием, в котором нуждается сердце, а также антиоксидантом бета-каротином, защищающим клетки от повреждений.
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Марина Макиша
ЗОЖ
врач-диетолог
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