После климакса женщинам надо изменить диету
Представительницы прекрасного пола после менопаузы должны отказаться от простых углеводов. Исследование показало, что такие блюда, как паста или хлеб приводят к увеличению уровня сахара в крови и к прибавке лишнего веса, что грозит диабетом.
Отказ от простых углеводов поможет женщинам постклимактерического возраста защититься от прибавки веса и снизить риск болезней сердца, а также диабета. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона. Они наблюдали более чем за 1 000 женщин и установили, что если эти дамы активно употребляли пасту или хлеб, то у них происходил более резкий скачок уровня сахара в крови. А это грозит прибавкой лишнего веса и болезнями сердца, а также диабетом. Такие женщины также чаще имели больше жира вокруг живота, повышенный уровень воспалительных процессов, холестерина и артериального давления.
Результаты исследования показывают, что женщины с определённого возраста могут плавно изменять своё питание для того, чтобы снизить риск диабета. Одним из основных действий является отказ от простых углеводов вроде риса, пасты и хлеба в пользу сложных, либо употребление этих углеводов вместе с жирами и белками. К примеру, необходимо добавлять в блюда оливковое и арахисовое масло, которые замедляют резкие скачки уровня сахара в крови.
Исследование также показало, что женщины постклимактерического возраста употребляли больше сахара и хуже спали, по сравнению с периодом до наступления менопаузы. Это также увеличивает риск развития диабета второго типа, ожирения и болезней сердца. Менопауза наступает в тот момент, когда у женщины исчезают месячные, и она больше не может забеременеть натуральным образом. Обычно подобное происходит в период от 45 до 55 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
ЗОЖ
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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