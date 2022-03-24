Пять ежедневных привычек способствуют продлению жизни
Следование этим ежедневным привычкам поддерживает физические возможности человеческого организма, замедляет процесс их возрастного снижения, что способствует продлению жизни.
Много двигаться. Согласно данным, опубликованным медицинским журналом Metabolism, физическая активность (например, ходьба) активизирует синтез белков клетками организма – это, в свою очередь, «замедляет старение тела на молекулярном уровне».
Употреблять ферментированные продукты. Кимчи, чайный гриб, кефир, сыр и другие ферментированные продукты содержат полезные бактерии, улучшающие кишечную микрофлору и вместе с этим иммунитет. Привычка употреблять их способствует активному метаболизму, который является физиологическим маркером молодости организма, об этом говорится в статье научного журнала Elsevier.
Поддерживать общение. Склонность к долголетию связана с тем, как человек поддерживает свои социальные контакты, и тем, насколько позитивным является его общение с другими людьми. Прочные теплые и дружеские связи являются одним из способов сохранить здоровье мозга, защитив его от деменции.
Справляться со стрессом. Люди, которые принимают слишком близко к сердцу все происходящее, сильно переживающие любые, даже рутинные неприятности, сильно рискуют собственным здоровьем. Многие события не заслуживают бурных реакций, важно уметь сохранять хладнокровие и не впадать в шок, если ситуация этого не требует.
Уметь расслабляться и отдыхать. Прежде всего, отмечают ученые, нужно высыпаться. Качественный сок обеспечивает хороший иммунитет и способствует восстановлению клеток – благодаря этому замедляется дряхление организма, продлевается жизнь.
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