Врач Королева рассказала о смертельно опасном эффекте чая

«Употребление горячего чая может привести к раку пищевода», - рассказала в интервью Королева.

«ВОЗ рекомендует отказываться от горячих напитков и пищи с целью профилактики заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, пищевода в частности», – заявила Королева.