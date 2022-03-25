Врач Королева рассказала о смертельно опасном эффекте чая
По словам врача диетолога Маргариты Королевой, питье чая может быть сопряжено со смертельно опасным эффектом – это касается употребления горячего напитка.
«Употребление горячего чая может привести к раку пищевода», - рассказала в интервью Королева.
Врач заметила, что многие люди предпочитают горячую пищу и напитки, у россиян такое пристрастие во многом объясняется жизнью в условиях холодного климата. Но еда и питье высокой температуры при проглатывании травмируют нежную слизистую оболочку пищевода – причем это происходит «изо дня в день».
По словам медика, организм человека обладает способностью регенерировать поврежденные ткани, но у любителей горячего чая их восстановление не бывает полноценным – их слизистая подвергает атрофии, из-за которой в ней нарушается кровообращение.
«ВОЗ рекомендует отказываться от горячих напитков и пищи с целью профилактики заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, пищевода в частности», – заявила Королева.
Медик уточнила, что температура употребляемой пищи и чая должна быть сопоставимой с внутренней средой организма. Эксперт посоветовала остужать их примерно до 37-38 градусов и не более.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одышка проявляется как симптом во многих случаях заболевания раком.
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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