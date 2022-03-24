Врач Соломатина: витамины организму весной дают определенные продукты

«Определенные продукты весной помогут оздоровить и обогатить организм необходимыми витаминами», - сообщила в интервью врач-диетолог Елена Соломатина.

«нужны полезные микроэлементы и лактобактерии, чтобы улучшить обменные процессы и нормализовать работу внутренних органов».

Перец.

Киви.

Орехи.

Сухофрукты.

Рыба.

Яйца.

Горох.

Зелень.

Авокадо.

Грибы.

Горох.

Миндаль.

Семечки.

Морепродукты.