Врач Соломатина: витамины организму весной дают определенные продукты

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Одним из лучших продуктов в рационе питания весной врач считает квашеную капусту.

«Определенные продукты весной помогут оздоровить и обогатить организм необходимыми витаминами», - сообщила в интервью врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт напомнила, что весной происходит перестройка организма – он начинает жить в соответствии с другими биологическими ритмами. Подобное изменение требует от него определенных энергетических затрат, и чтобы иметь необходимый ресурс энергии и сил, тело должно получать питательные вещества –

«нужны полезные микроэлементы и лактобактерии, чтобы улучшить обменные процессы и нормализовать работу внутренних органов».

Витамин С и лактобактерии. Превосходным источником этих веществ является квашеная капуста. По словам Соломатиной, ее употребление дает организму столько витамина С, сколько не дают даже цитрусовые плоды, а по количеству и разнообразию лактобактерий данный продукт превосходит некоторые кисломолочные напитки. Кавашеная капуста помогает организму поддерживать высокую производительность энергии.

Витамин А. Его достаточное получение способствует хорошему состоянию слизистых тканей, являющихся барьером для инфекций. С этой целью Елена Соломатина советует употреблять следующие продукты.
  • Перец.
  • Киви.
  • Орехи.
  • Сухофрукты.
Витамин D. Необходим для крепких костей и мышц, здоровой кожи, устойчивой нервной системы. Вот какие продукты-источники рекомендует медик.
  • Рыба.
  • Яйца.
  • Горох.
  • Зелень.
Цинк. Данный минерал необходим для активной и крепкой иммунной системы, здоровой репродуктивной функции. Соломатина назвала содержащие цинк продукты.
  • Авокадо.
  • Грибы.
  • Горох.
  • Миндаль.
  • Семечки.
  • Морепродукты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда сухофрукты могут быть опасными для здоровья.
Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
Теги : полезные продукты, весна, Елена Соломатина