Врач Соломатина: витамины организму весной дают определенные продукты
Одним из лучших продуктов в рационе питания весной врач считает квашеную капусту.
«Определенные продукты весной помогут оздоровить и обогатить организм необходимыми витаминами», - сообщила в интервью врач-диетолог Елена Соломатина.
Эксперт напомнила, что весной происходит перестройка организма – он начинает жить в соответствии с другими биологическими ритмами. Подобное изменение требует от него определенных энергетических затрат, и чтобы иметь необходимый ресурс энергии и сил, тело должно получать питательные вещества –
«нужны полезные микроэлементы и лактобактерии, чтобы улучшить обменные процессы и нормализовать работу внутренних органов».
Витамин С и лактобактерии. Превосходным источником этих веществ является квашеная капуста. По словам Соломатиной, ее употребление дает организму столько витамина С, сколько не дают даже цитрусовые плоды, а по количеству и разнообразию лактобактерий данный продукт превосходит некоторые кисломолочные напитки. Кавашеная капуста помогает организму поддерживать высокую производительность энергии.
Витамин А. Его достаточное получение способствует хорошему состоянию слизистых тканей, являющихся барьером для инфекций. С этой целью Елена Соломатина советует употреблять следующие продукты.
- Перец.
- Киви.
- Орехи.
- Сухофрукты.
- Рыба.
- Яйца.
- Горох.
- Зелень.
- Авокадо.
- Грибы.
- Горох.
- Миндаль.
- Семечки.
- Морепродукты.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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