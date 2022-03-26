Почему мы должны есть зеленый горошек
Это один из самых доступных гарниров и ингредиентов для салатов. А еще - у него масса полезных свойств для здоровья.
Богат клетчаткой
Полстакана зеленого горошка содержат 4 грамма клетчатки, что поможет приблизиться к 21–26 граммам в день, рекомендованным для женщин. Большая часть нерастворимой клетчатки в горохе помогает насытиться, регулировать аппетит и улучшать пищеварение. Хотя клетчатка также укрепляет работу кишечника и облегчить его опустошение, для некоторых людей это может иметь противоположный эффект. Когда вы едите продукты с большим количеством клетчатки, обязательно увеличьте потребление воды, чтобы предотвратить запор.
Полезен для сердца
Было доказано, что употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, может снизить риск развития сердечных заболеваний, и, как упоминалось выше, горох — это фантастический способ увеличить количество клетчатки в рационе. Но не только содержание клетчатки дает ему пользу для сердечно-сосудистой системы. Горох содержит большое количество нужных сердцу минералов, таких как магний, калий и кальций. Калий важен для снижения артериального давления, а кальций из пищевых источников, но не добавок, снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Магний отвечает за транспортировку кальция и калия к сердцу, поэтому тот факт, что в горохе есть все три компонента, делает его идеальной пищей, созданной природой для поддержки сердца.
Помогает поддерживать иммунную систему
Укрепление иммунной системы является приоритетом для многих, особенно в эпоху пандемии. Легко поддерживать свой иммунитет круглый год с помощью богатой питательными веществами диеты, полной витаминов и минералов. В горохе есть практически все, что нужно для поддержки иммунной системы, в том числе 13% рекомендуемой суточной нормы витамина С , а также здоровая доза витамина Е, цинка и антиоксидантов, которые помогают организму бороться с инфекцией.
Может защитить глаза
Морковь обычно считается средством улучшения зрения, но горох также может многое сделать для здоровья глаз. Одна порция зеленого горошка содержит 24% рекомендуемой суточной нормы витамина А , который является наиболее известным витамином, когда речь идет о поддержании зрения и предотвращении дегенерации желтого пятна.
Помогает регулировать уровень сахара в крови
Горох имеет относительно низкий гликемический индекс (ГИ), что помогает регулировать уровень глюкозы в крови. ГИ измеряет, насколько быстро и высоко поднимается уровень сахара в крови после употребления определенной пищи. Клетчатка и белок в горохе также могут помочь дольше оставаться сытым между приемами пищи, что означает меньше перекусов и, следовательно, дальнейшее предотвращение скачков уровня сахара в крови. Важно помнить, что хотя горох и содержит некоторое количество белка и может помочь с ощущением сытости, сам по себе он не является полноценным источником белка. Чтобы получить необходимые незаменимые аминокислоты в своем рационе, сочетайте зеленый горошек с другим источником белка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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