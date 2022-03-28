Семечки приносят особую пользу людям 50 лет и старше: объясняет врач
Употребление семечек подсолнечника полезно в зрелом возрасте, когда организм начинает испытывать нехватку магния.
Семечки являются очень богатым пищевым источником такого минерала, как магний. Получая данное вещество в требуемом количестве, человеческий организм лучше справляется с негативным действием стрессовых внешних факторов, разрушительных для центральной нервной системы, неврологического здоровья. Распространенными признаками нехватки магния становятся повышенная раздражительность и тревожность, бессонница, учащенное сердцебиение, мышечные спазмы.
Для людей 50 лет и старше проблема недостатка магния в организме становится особенно актуальной. Вот почему подсолнечные семечки могут быть особенно полезными в этом возрасте, – заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Ядра подсолнечника чрезвычайно насыщены магнием, который оказывает умиротворяющее действие на центральную нервную систему.
Достаточное потребление магния в возрасте 50 лет и старше увеличивает продолжительность жизни», - сообщил российский ученый.
Также, заметил Гинзбур, семечки приносят особую пользу людям от 50 лет еще и тем, что снабжают их организм витамином Е, с которым ассоциируются омолаживающие и продлевающие жизнь эффекты. Действуя как антиоксидант, витамин Е препятствует образованию атеросклеротических бляшек на внутренней стенке сосудов, что улучшает кровоснабжение органов, включая сердце и мозг.
Помимо этого, семечки содержат селен. По словам Гинзбурга, этот минерал необходим для поддержки здоровья сердца, кожи, ногтей и волос.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление чеснока эффективно способствует очищению печени от токсинов.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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