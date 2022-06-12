Диабет 2 типа: фрукт, вызывающий «весьма значительное» снижение уровня сахара в крови
Диабет 2 типа — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина, который она вырабатывает, не усваивается клетками. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови — основного типа сахара, содержащегося в крови. В результате этой дисфункции уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня.
К счастью, диета предлагает средства контроля этого процесса, замедляя скорость, с которой пища расщепляется на глюкозу (сахар в крови). Определенные продукты, выявленные в ходе исследований, оказались особенно подходящими для этого.
"В афоризме одно яблоко в день не нужно ходить к врачу» действительно есть смысл. В новом исследовании изучалось потенциальное влияние яблок на уровень сахара в крови натощак у пациентов с диабетом 2 типа. По сравнению с контрольной группой наблюдалось «весьма значительное» снижение уровня сахара в крови натощак в группе, которой ежедневно давали яблоко", - рассказывает эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Одно яблоко среднего размера в рационе диабетиков II типа снижает уровень сахара в крови натощак.
Почему яблоки?
Хотя исследователи не предоставили возможного объяснения этому эффекту, гликемический индекс (ГИ) яблок занимает низкое место.
ГИ — это система оценки продуктов, содержащих углеводы. Он показывает, как быстро каждый продукт влияет на уровень сахара (глюкозы) в крови, когда этот продукт съедается сам по себе. Продукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее и со временем вызывают постепенное повышение уровня сахара в крови.
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