Диабет 2 типа: фрукт, вызывающий «весьма значительное» снижение уровня сахара в крови

"В афоризме одно яблоко в день не нужно ходить к врачу» действительно есть смысл. В новом исследовании изучалось потенциальное влияние яблок на уровень сахара в крови натощак у пациентов с диабетом 2 типа. По сравнению с контрольной группой наблюдалось «весьма значительное» снижение уровня сахара в крови натощак в группе, которой ежедневно давали яблоко", - рассказывает эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Почему яблоки?