Диетолог рассказала, как справиться с заеданием стресса

Диетолог-нутрициолог Алиса Олефиренко рассказала, как правильно справиться со стрессом и выйти из него, не набрав лишние килограммы.

«Если стресс уже случился, и выброс кортизола произошёл, нужно физически его реализовать, чтобы он не „застрял“ в теле спазмами, зажимами и болезнями. Выпускайте стресс через тело с помощью умеренных физических нагрузок. Чтобы не усугубить ситуацию еще больше, тренировки не должны вас изматывать, оптимальная продолжительность — 40-50 минут», — поясняет специалист.

Первая и самая главная рекомендация эксперта — стресс нужно прожить, точнее — пережить и осознать, что вам больше не угрожает опасность.От тренировок в вечернее время лучше отказаться, иначе вы будете стимулировать выработку кортизола еще больше. Отдавайте предпочтение физическим нагрузкам с утра, когда кортизол находится на пике естественным образом.Также важно соблюдать определенные принципы питания. Завтракать нужно через 40-50 минут после пробуждения, но не позже 10 часов утра, так как чувство голода будет способствовать дальнейшему выброса кортизола. Завтрак должен быть достаточно сытным и плотным, с содержанием белков и жиров. А вот о сладостях и даже сухофруктах лучше забыть.Почему же во время нервного стресса, наоборот, хочется сладенького? Потому что быстрые углеводы дают нам дофамин и серотонин, которые являются гормонами радости и удовлетворения. А именно этого нам так не хватает во время стресса.Но коварство быстрых углеводов в том, что полученное благодаря им удовольствие быстро улетучивается, и мозг начинает требовать его еще больше и больше.Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно выстраивать меню правильно. 20% меню должны составлять продукты животного происхождения, 30% высококачественные жиры и масла, 30% овощи, 15% злаки, 5% несладкие фрукты и ягоды. Каждый прием пищи должен быть полноценным и включать белки, жиры и углеводы.