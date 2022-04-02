Имбирь помогает предотвратить гипертонию и болезни сердца
Употребление имбиря помогает снизить риск сердечных заболеваний.
Правильный рацион может быть эффективным способом улучшить свою защиту от болезней сердца. Одним из здоровых и полезных продуктов, способных понизить риск сердечных заболеваний, является имбирь – об этом сообщил в интервью ученый-фармацевт Кай Али.
«Имбирь – это гораздо больше, чем просто приправа: его лечебные свойства ценились и использовались на протяжении веков. Данное растение очень богато питательными веществами и антиоксидантами».
По словам эксперта, благодаря действию антиоксидантов, содержащихся в имбире, уменьшается образование бляшек в артериях, вызываемых высоким уровнем холестерина. Это, в свою очередь, препятствует возникновению атеросклероза и тромбоза кровеносных сосудов – главных виновников болезней сердца вплоть до инфаркта миокарда.
В том числе следствием позитивного влияния на сосуды присутствующих в имбире соединений становится снижение высокого кровяного давления, помогающее предотвратить развитие гипертонии, ее опасных последствий.
«Имбирь способен улучшить кровообращение и расслабить мышцы, окружающие кровеносные сосуды, – этот механизм может помочь снизить кровяное давление по всему телу. Есть много исследований , которые подтверждают утверждения о том, что имбирь действительно эффективен для профилактики высокого кровяного давления», - добавил эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые пищевые привычки после 30 лет могут поспособствовать развитию атеросклероза и болезней сердца.
Кай Али (Kai Ali)
ЗОЖ
ученый-фармацевт
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