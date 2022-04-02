Имбирь помогает предотвратить гипертонию и болезни сердца

«Имбирь – это гораздо больше, чем просто приправа: его лечебные свойства ценились и использовались на протяжении веков. Данное растение очень богато питательными веществами и антиоксидантами».

«Имбирь способен улучшить кровообращение и расслабить мышцы, окружающие кровеносные сосуды, – этот механизм может помочь снизить кровяное давление по всему телу. Есть много исследований , которые подтверждают утверждения о том, что имбирь действительно эффективен для профилактики высокого кровяного давления», - добавил эксперт.