Доступная и полезная: ученые называют веские причины чаще есть сельдь

Жирные кислоты омега-3 важны для метаболизма человека и, следовательно, для общего состояния здоровья. Они сохраняют эластичность клеточных мембран, улучшают реологические свойства крови и тем самым защищают от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, поддерживают мозг в форме даже в пожилом возрасте – у пожилых людей, употребляющих омега-3 жирные кислоты, фиксируются лучшие показатели памяти.

Одной из веских причин, говорящих в пользу употребления сельди, является высокое содержание в ней омега-3 жирных кислот. В этом плане она даже превосходит знаменитый лосось. В составе сельди жирные кислоты омега-3 занимают около 18%, в лососе – около 11%. Кроме того лососевые породы сегодня в основном выращиваются на фермах и содержат несколько иной состав жира с меньшим содержанием длинноцепочечных ненасыщенных омега-3 жирных кислот – в частности, эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Что касается сельди, она не разводится искусственно, вылавливается в естественной среде обитания и потому имеет более высокое содержание крайне полезного для здоровья типа жира.Сельдь – хороший и недорогой источник белка: порция от 200 до 300 граммов почти покрывает суточную потребность в белке взрослого организма. Также в ней содержится много витамина А и витаминов группы В. Особенно много в ней витамина B12, крайне важного для мозга, нервов, кроветворения.Тяжелые металлы и токсины часто являются проблемой, когда речь заходит о рыбе, вылавливаемой в открытой воде. Но сельдь обладает преимуществом и здесь. Ученые констатируют, что быстрорастущая рыба, занимающая более низкое положение в пищевой цепочке, не подвергается сильному загрязнению – к этой группе, например, относятся треска, минтай, хек, а также сельдь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты вредны, а какие полезны людям с диабетом.