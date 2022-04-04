Медик поделилась рецептом «самого здорового в мире блюда» из ревеня

«Нарежьте репчатый лук и обжарьте его в небольшом количестве масла. Нарежьте четыре-пять стеблей ревеня, добавьте его к луку, посолите, помешивайте. Не дожидаясь, когда ревень сильно поджарится, вбейте яйца и подержите еще немного на огне», - порекомендовала специалист.

В своем интервью профессор Каратай рассказала, почему рекомендует есть ревень и готовить блюда с его использованием. По словам медика, этот растительный продукт насыщен многими витаминами, в том числе антиоксидантами (например, содержат витамины А, В1, В2, С, Е, К), вследствие чего улучшает защиту организма от воспаления, способствует укреплению иммунной системы.Также, будучи богатым источником витаминов, ревень помогает организму лучше переносить нагрузки и стресс, не поддаваться переутомлению, падению энергии.Джанан Каратай добавила, что напитки на основе ревеня полезны для профилактики высокого артериального давления. Также овощ помогает со снижением уровня сахара в крови, позитивно сказывается на работе пищеварения, препятствует возникновению запоров.Медик поделилась рецептом блюда из ревеня, которое назвала «самым здоровым в мире».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врач советует есть свеклу мужчинам