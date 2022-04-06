Как вредят яйца: нарушения, которые возможны при их употреблении
Любителям яиц следует знать, что их неправильное употребление может негативно сказаться на пищеварительном тракте, вызвать сильную боль в животе.
Яйца употребляются огромным количеством людей: они сытные, доступные, позволяют готовить вкусные блюда, обеспечивают белком, который так необходим организму. К этому продукту особенно неравнодушны спортсмены, а также те, кто трепетно следит за весом, добивается похудения. Но если яйца поедаются неразумно, в слишком большом количестве, это может определенным образом вредить организму и самочувствию, предупреждают медики.
Высокий уровень холестерина. Одно яйцо может дать 186 миллиграммов холестерина, более половины рекомендуемых 300 миллиграммов в день. Поэтому, когда вы бесконтрольно употребляете яйца, в крови начинает расти содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого «плохого» холестерина. Повышение уровня этого типа холестерина, обладающего свойством накапливаться в виде бляшек на внутренних стенках артерий, повышает риск сердечных заболеваний. Если сердце уже нездоровое, количество яиц в рационе должно быть ограниченным.
Резистентность к инсулину. Еще одно нарушения, которое возможно при слишком частом употреблении блюд из яиц - прежде всего, жареных, с добавлением бекона, колбасы, белого хлеба. Такая пища повышает нагрузку на поджелудочному железу, способствует развитию метаболических нарушений, росту жировых отложений в теле. Подобные отклонения становятся предпосылками к возникновению резистентности к инсулину – гормону, контролирующему содержание сахара в крови. В результате резко повышается уровень глюкозы в крови, а вместе с ним и риск предиабета, диабета 2 типа.
Проблемы с пищеварением. Избыток яиц в рационе может сказаться на пищеварительном тракте – у некоторых людей возникает вздутие живота, боли, метеоризм. Негативные симптомы могут быть более серьезными при наличии невыявленной пищевой аллергии, гиперчувствительности к яйцам. Кроме того, яйца могут провоцировать ухудшение самочувствия у людей, имеющих хронический холецистит или панкреатит.
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