Почему нужно есть чечевицу: снижает риск болезней сердца и не только

«регулярное потребление чечевицы связано с более низкой подверженностью сердечным заболеваниям у взрослых людей».

Снижает уровень вредного холестерина.

Борется с усталостью.

Снижает риск рака.

Повышает чувство сытости.

Уменьшает вероятность диабета.

Способствует нормализации кровяного давления.

Предотвращает запор.

Помогает контролировать вес, худеть.