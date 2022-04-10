Полезен ли холодец для суставов: мнение врача
Нутрициолог Светлана Ищенко согласна с мнением, что холодец полезен для здоровья и крепости суставов.
Врач рассказала о продуктах, которые могут обеспечивать профилактику суставных заболеваний и поддерживать хорошее состояние суставов, способствовать активным процессам обновления их тканей. По мнению Ищенко, лидером списка таких продуктов является холодец.
«Холодец является природным хондропротектором, стройматериалом для хрящей, суставов и связок», - уточнила эксперт.
Также для оздоровления суставов Светлана Ищенко рекомендует употреблять другие блюда с желатином: он действует как гидролизованный коллаген, в котором нуждаются соединительные ткани.
Еще один пищевой ингредиент, нужный суставам, – это белок. Эксперт уточнила, что ежедневно взрослые люди должны получать до полутора граммов белка на килограмм веса.
«Ягоды, плоды и сок граната полезны суставам тем, что снижают в них воспаление».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно пить кофе для быстрого отрезвления после употребления алкоголя.
Светлана Ищенко
ЗОЖ
врач-инфекционист, нутрициолог
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