Не только гречка: медики назвали полезные недооцененные крупы

«Существуют некоторые виды круп, польза которых зачастую недооценивается: пшено (пшенная крупа), перловка, полба, ячневая крупа», - констатируют медики.

«Блюда из нее улучшают работу иммунной системы, повышают сопротивляемость организма вирусам и болезням», - заявил нутрициолог Марина Бессонова.

«Ячневая крупа благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды, повышая их эластичность», - заметила Марина Бессонова.