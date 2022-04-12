Семечки подсолнечника – полезная пища, которая может навредить почкам
Семечки подсолнуха во многих отношениях являются полезным для здоровья продуктом, но при их неправильном употреблении возрастают риски различных проблем, например, с почками.
Семечки подсолнуха содержат много необходимых нашему организму веществ – они являются богатым источником витамина Е, магния, белка, линолевых жирных кислот. Семена отличаются большим количеством жира, но в основном это полиненасыщенные жиры, которые могут улучшать состояние сосудистой системы: снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП) и вместе с этим риски гипертонии, сердечного приступа, инсульта.
Но любителям данного продукта следует знать: будучи полезной пищей, семечки также может вредить организму.
Вот обратная сторона употребления семечек в большом количестве.
Угревая сыпь. По данным Тебризского университета (Иран), употребление семян подсолнечника способно усугублять проблему вульгарных угрей у людей, склонных к ним, а также у людей с жирной кожей.
Слишком высокое содержание натрия. Семечки, приобретаемые в магазине, содержат соль, приправы. Причем во многих случаях ее содержание в таком продукте оказывается чрезмерным. Злоупотребление солью негативно сказывается на состоянии сосудистой ткани, в конечном итоге – на здоровье сердца.
Опасность для почек. Подсолнечник – это растение, которому свойственно поглощать из почвы кадмий и откладывать его в семенах. С учетом этого ежедневное потребление семечек не должно превышать 30-35 граммов. Кадмий может навредить почкам, если организм получает его в больших количествах длительное время.
Непроходимость. Поедая семечки, можно непреднамеренно съесть фрагменты скорлупы, которые организм не переваривает. Они могут вызвать закупорку и непроходимость кишечника.
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