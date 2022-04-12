Доктор Малышева назвала морковь и лук в числе продуктов долголетия

«Существует три важных продукта, употребление которых в пищу может продлить жизнь человека», - сообщила доктор медицинских наук Елена Малышева.

По словам медика, долголетию способствует употребление красного лука, моркови, петрушки.Отличается очень высоким содержанием таких соединений как флавоноиды, которые действуют подобно антиоксидантам. Благодаря влиянию флавоноидов клетки организма становятся лучше защищены от повреждения, с которым ассоциируются многие болезни, включая рак. Кроме того, включение данного продукта в рацион питания снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.Цельная, не подвергавшаяся термической обработке морковь содержит высокую дозу клетчатки, благодаря которой снижается всасывание холестерина и сахара в кишечнике. Таким образом, осуществляется профилактика повышенного холестерина, диабета.Достоинство этого растительного продукта - обилие калия, минерала, защищающего от повышения кровяного давления. Высокое давление является состоянием, способствующим развитию опасных для жизни осложнений, включая сердечные приступы и инсульты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие недорогие крупы могут быть очень полезными для укрепления здоровья.