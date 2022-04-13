Авокадо могут защищать от болезней сердца
Исследователи полагают, что авокадо действительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Проведено очень значительное изучение данной связи, о которой говорилось и ранее.
В авокадо содержатся так называемые полезные жиры, которые обеспечивают защиту от болезней сердца. Потребление двух порций авокадо в неделю связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, как установили учёные из Гарвардской школы здравоохранения в Бостоне. Также в этих фруктах диетические волокна, а находящиеся здесь мононенасыщенные жиры и другие компоненты отвечают за укрепление здоровья сердечно-сосудистой системы. Отметим, что и раньше клинические исследования показывали способность авокадо положительно влиять на сердце и сосуды, а особенно - бороться с плохим холестерином.
Теперь проведено первое столь масштабное исследование, которое подтвердило существование положительной связи между содержанием авокадо в рационе и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно инсультов и болезней коронарных артерий. Авокадо усиливали пользу от общего рациона для здоровья, являясь важнейшим компонентом в профилактике болезней сердца и сосудов.
Это особенно ценный вывод с учётом того, что потребление авокадо во многих странах мира за последние 20 лет выросло. Авторы исследования наблюдали за 68 782 женщинами в возрасте от 30 до 55 лет в течение 30 лет, а также за 47 700 мужчинами в возрасте от 40 до 75 лет. На момент начала наблюдений ни у кого из них участников не было опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, все они проживали в США. За период наблюдений зафиксировано 9 185 заболеваний коронарных артерий и 5 290 инсультов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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