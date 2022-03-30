Авокадо сокращает риск болезней сердца
Исследователи пришли к выводу о том, что содержащие полезные жиры фрукты авокадо оказывают защитное воздействие на сердце. Этот вывод сделали учёные из Гарвардской медицинской школы в Бостоне.
Употребление двух и более порций авокадо еженедельно сокращает риск болезней сердца на 20%, как показало исследование. Его авторы обнаружили, что даже одно авокадо в неделю, что как раз и соответствует двум порциям, сокращает риск коронарных болезней сердца на 21%, если сравнивать с людьми, которые авокадо не употребляли. Достаточно заменить полпорции маргарина, сливочного масла, йогурта, сыра или переработанного мяса в сутки аналогичным количеством авокадо, как это приведет к уменьшению риска болезней сердца на 16-22%.
Авокадо содержит диетические волокна, здоровые мононенасыщенные жиры, другие ключевые витамины и минералы, включая магний, а также витамины C, Е и К. В исследовании участвовали 68 786 женщин и 41 701 мужчина. Всех их спрашивали о питании, они также заполняли вопросники по поводу предпочитаемой пищи на момент начала наблюдений и каждые четыре года. Сами наблюдения заняли 30 лет.
За это время было зарегистрировано 9 185 случаев инфарктов и 5 290 инсультов. Исследование продемонстрировало дополнительные доказательства того, что употребление растительных источников ненасыщенных жиров повышает качество питания и является важнейшим компонентом в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардская школа общественного здравоохранения
Медицина
школа общественного здравоохранения Гарвардского университета, расположенная в медицинской зоне Лонгвуд в Бостоне, штат Массачусетс.
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