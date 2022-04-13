Высокий уровень холестерина: омега-3 могут стать «лекарством» для сердца

«Ненасыщенные жиры из группы омега-3 необходимы нам для поддержания здоровья, особенно сердечного. Было проведено множество исследований, которые показывают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием омега-3 помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты», - об этом сообщили специалисты из Heart UK.

ALA (альфа-линоленовая кислота) – необходима для хорошего здоровья, при этом организм не может вырабатывать ее самостоятельно, он получает вещество из растительных масел, орехов и семечек.

EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) – эти разновидности омега-3 жиров нужны для здорового сердца и кровообращения. Организм способен производить некоторые из них только в небольшом количестве, их главным поставщиком для него является рыба: лосось, сельдь, сардины, скумбрия.