Высокий уровень холестерина: омега-3 могут стать «лекарством» для сердца
Получение достаточного количества омега-3 может нанести решающий удар по высокому уровню холестерина и связанным с ним проблемам, допускают медики.
Высокий уровень холестерина означает, что в крови человека содержится высокая концентрация жировых компонентов, а кровеносные сосуды подвергаются риску атеросклероза из-за жесткого налета и бляшек на их внутренних стенках. Во многих случаях проблему повышенного холестерина помогает решить изменение образа жизни, подразумевающее внедрение большего количества полезных привычек. В том числе для оздоровления сосудов и сердца, для которого высокий холестерин представляет вполне реальную угрозу, специалисты рекомендуют употреблять в достаточном количестве полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.
«Ненасыщенные жиры из группы омега-3 необходимы нам для поддержания здоровья, особенно сердечного. Было проведено множество исследований, которые показывают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием омега-3 помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты», - об этом сообщили специалисты из Heart UK.
Эксперты поясняют, что существуют разные типы омега-3, которые содержатся в разных продуктах. Говоря о наиболее важных, они выделяют две ключевые группы.
- ALA (альфа-линоленовая кислота) – необходима для хорошего здоровья, при этом организм не может вырабатывать ее самостоятельно, он получает вещество из растительных масел, орехов и семечек.
- EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) – эти разновидности омега-3 жиров нужны для здорового сердца и кровообращения. Организм способен производить некоторые из них только в небольшом количестве, их главным поставщиком для него является рыба: лосось, сельдь, сардины, скумбрия.
Поможет ли рыбий жир? Ученые считают, что получать полезные омега-3 жирные кислоты правильнее всего из пищи. Что касается добавок с рыбьим жиром, то их употребление должно строго контролироваться – при неправильном приеме, употреблении в слишком большом количестве такие добавки способны увеличивать риск пищеварительных и кожных расстройств, кровотечения и связанного с ним инсульта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться сердечная недостаточность.
Оставить комментарий