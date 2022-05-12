Ревматоидный артрит: 3 менее очевидных признака — ни один из них не связан с болью в суставах

«У некоторых людей это состояние может повредить самые разные системы организма, включая кожу, глаза, легкие, сердце и кровеносные сосуды».

Кожа

Глаза

Легкие

Сердце

Почки

Слюнные железы

Нервная ткань

Костный мозг

Кровеносные сосуды

«Обострение может быть трудно предсказать, но с помощью лечения можно уменьшить количество обострений и свести к минимуму или предотвратить долгосрочное повреждение суставов», — отмечается в нем.