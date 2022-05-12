Ревматоидный артрит: 3 менее очевидных признака — ни один из них не связан с болью в суставах
Жизнь с артритом иногда может означать выполнение повседневных задач, которые часто могут быть болезненными и трудными. Лечение ревматоидного артрита направлено на замедление прогрессирования заболевания и минимизацию воспаления суставов.
Клиника Майо говорит, что усталость, лихорадка и потеря аппетита являются возможными признаками ревматоидного артрита.
Эксперты говорят, что это хроническое воспалительное заболевание, которое может поражать не только суставы.
«У некоторых людей это состояние может повредить самые разные системы организма, включая кожу, глаза, легкие, сердце и кровеносные сосуды».
Другие признаки и симптомы ревматоидного артрита могут включать:
- Кожа
- Глаза
- Легкие
- Сердце
- Почки
- Слюнные железы
- Нервная ткань
- Костный мозг
- Кровеносные сосуды
Могут быть периоды, когда симптомы ухудшаются, известные как вспышки или вспышки.
«Обострение может быть трудно предсказать, но с помощью лечения можно уменьшить количество обострений и свести к минимуму или предотвратить долгосрочное повреждение суставов», — отмечается в нем.
Быстрая диагностика ревматоидного артрита важна, потому что раннее лечение может предотвратить его ухудшение и снизить риск повреждения суставов.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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