Врач Мышков уточнил, какой пульс говорит о возможной смерти
Пульс человека может быть сильно замедленным или, наоборот, аномально быстрым – в обоих случаях врачи говорят о вероятности смерти.
В интервью врача, анестезиолога и реаниматолога Геннадия Мышкова, прозвучало пояснение по поводу частоты пульса, предупреждающей о возможной смерти. Медик заявил о существовании «критических порогов» сердечного ритма – их наличие говорит о том, что у человека могут иметься опасные для жизни заболевания.
«Брадикардия – замедление сердечного ритма до 38-42 ударов в минуту, также как и учащение сердечного ритма – больше 110-120 ударов – являются крайне опасными. Соответствующие показатели чреваты тем, что являются признаками сердечной смерти, так называемой коронарной смерти», - рассказал медик Пятому каналу.
Мышков уточнил, какие нарушения могут способствовать замедлению пульса.
- Аутоиммунные болезни.
- Заболевания коронарных артерий.
- Нарушение внутрисердечной проводимости.
- Ревматоидный артрит.
- Врожденные пороки сердца.
Что касается учащенного пульса, то в состоянии пароксизмальной синусовой тахикардии он может составлять130 и более ударов в минуту – это очень значительная и смертельно опасная перегрузка для сердца. В таких обстоятельствах возможны инфаркт миокарда, фибрилляция желудочков, остановка сердца.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как оказать первую помощь человеку с инфарктом.
Геннадий Мышков
Здоровье
анестезиолог-реаниматолог, доктор наук,
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