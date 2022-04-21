Высокий уровень холестерина: тип питания, который снижает его особенно эффективно

«Соблюдение средиземноморского типа питания, состоящего в основном из овощей, фруктов, бобовых, орехов, оливкового масла, цельного зерна и рыбы, снижает риск сердечных заболеваний у взрослых людей», - отмечают эксперты.

Отличается высоким содержанием мнононенасыщенных жиров, полезных для сердца (источники – оливковое масло и орехи).

Также обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами из рыбы и морепродуктов.

Богат необходимым для сердца калием, который содержится в цельнозерновых злаках, фруктах, овощах, орехах.

Дает много клетчатки, в том числе растворимой клетчатки из цельнозерновых злаков, овощей, фруктов, бобовых.

Позволяет получать антиоксиданты, включая витамины Е и С, каротиноиды и флавоноиды

Насыщен витаминами группы В, включая фолиевую кислоту.