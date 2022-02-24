Высокий холестерин: предпочтительное питание для снижения его уровня и риска инфаркта

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рука на груди

Специалисты констатируют, что одним из лучших способов контролировать уровень холестерина является питание с упором на употребление растительных продуктов.

Холестерин, будучи жироподобным веществом, содержащимся в организме, в одной форме он может улучшить здоровье, в другой – ухудшить его, повысив для человека риск инсульта или инфаркта.

«Есть два типа холестерина, хороший и плохой. Чтобы оставаться здоровым, организму необходим высокий уровень хорошего холестерина (липопротеины высокой плотности) и низкий уровень плохого холестерина (липопротеины низкой плотности), блокирующего артерии», - напомнили специалисты из Heart UK.

Очень эффективным доступным способом контролировать уровень холестерина или снижать его (вместе с этим добиваясь снижения риска инфаркта и других сосудистых атологий) является практика определенного типа питания. Эксперты в связи с этим озвучили некоторые рекомендации.
  • Употребление большого количества растительной пищи является ключевой частью контроля повышенного уровня холестерина. Содержание насыщенных жиров в рационе должно быть умеренным или минимальным.
  • Важно получать с пищей жирные кислоты омега-3, которые содержатся в ряде растительных продуктов, рыбе.
  • Для утоления голода следует перекусывать продуктами, не содержащими быстрых углеводов, – для этого идеальны арахис, орехи и семечки.
  • Необходимо получать достаточно клетчатки – она замедляет выделение в кровь холестерина и сахара. ВОЗ рекомендует употреблять ежедневно 25–30 граммов клетчатки.
  • Потребление алкоголя должно быть минимизировано.
В целом, констатируют в Heart UK, питание по типу вегетарианства наиболее эффективно способствует снижению высокого холестерина в крови и ассоциированных заболеваний.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапное изменение лица может говорить об опасном для жизни состоянии, вызванном высоким уровнем холестерина.

Heart UK

ЗОЖ

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