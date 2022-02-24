Высокий холестерин: предпочтительное питание для снижения его уровня и риска инфаркта

«Есть два типа холестерина, хороший и плохой. Чтобы оставаться здоровым, организму необходим высокий уровень хорошего холестерина (липопротеины высокой плотности) и низкий уровень плохого холестерина (липопротеины низкой плотности), блокирующего артерии», - напомнили специалисты из Heart UK.

Употребление большого количества растительной пищи является ключевой частью контроля повышенного уровня холестерина. Содержание насыщенных жиров в рационе должно быть умеренным или минимальным.

Важно получать с пищей жирные кислоты омега-3, которые содержатся в ряде растительных продуктов, рыбе.

Для утоления голода следует перекусывать продуктами, не содержащими быстрых углеводов, – для этого идеальны арахис, орехи и семечки.

Необходимо получать достаточно клетчатки – она замедляет выделение в кровь холестерина и сахара. ВОЗ рекомендует употреблять ежедневно 25–30 граммов клетчатки.

Потребление алкоголя должно быть минимизировано.