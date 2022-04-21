Лучшие витамины для защиты от деменции
Старческое слабоумие - неизлечимое и неуклонно прогрессирующее заболевание, которое невозможно вылечить или даже замедлить. Но в наших силах его не допустить, в том числе, и за счет правильного подбора витаминов.
Витамин D
Этот витамин часто связывают со снижением риска заболеваний костей и переломов, но польза от него не ограничивается только этим. Он также уменьшает опасность аутоиммунных заболеваний, бактериальных и угрожающих жизни инфекций. Исследования также показали, что витамин D может помочь снизить риск развития деменции. В то время как солнечный свет является лучшим источником витамина D, к его пищевым источникам относят жирную рыбу, красное мясо, печень, яичные желтки, обогащенные продукты и т. д.
Витамин С
Согласно исследованию в Journal of Alzheimer's Disease, включение витамина С в диету может усилить защиту от возрастного снижения когнитивных способностей и болезни Альцгеймера. Люди, которые потребляют большое количество витаминов с пищей, имеют более низкий риск развития деменции. Витаминные добавки, по-видимому, не обеспечивают такого же уровня защиты. А значит, лучше добавить в свой рацион богатые витамином С источники, включая цитрусовые, перец, клубнику, брокколи, брюссельскую капусту, картофель и т.д.
Витамин В12
Исследования показывали, что люди с дефицитом витамина В12 подвергаются более высокому риску снижения когнитивных функций. Некоторые из распространенных признаков дефицита витамина В12 включают необъяснимую потерю веса, усталость, слабость, запоры, нарушения равновесия, онемение конечностей, депрессию и боль во рту или языке. Некоторые продукты, богатые витамином В12, включают говядину, печень, курицу, рыбу, хлопья для завтрака, обезжиренное молоко, йогурт, сыр, яйца и т.д.
Витамин В6
Дефицит этого витамина может повлиять на функцию памяти и привести к деменции и возрастному снижению когнитивных способностей. Витамин В6, который состоит из трех химически различных молекул, называемых пиридоксалем, пиридоксамином и пиридоксином, играет важную роль в умственной деятельности и контроле настроения. Считается, что сочетание витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты защищает от возрастного снижения когнитивных способностей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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