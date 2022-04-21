6 продуктов, которые врачи рекомендуют есть при высоком кровяном давлении
Включив эти продукты питания в свой ежедневный рацион, гипертоники могут защитить свое сердце.
Темно-зеленая листовая зелень. Шпинат или кудрявая капуста, по мнению врачей, особенно полезны для людей с высоким кровяным давлением из-за высокого содержания магния. Этот минерал содействует снижению АД, так как стимулирует выработку оксида азота, который расслабляет кровеносные сосуды. Другие продукты, богатые магнием, включают цельные зерна, бобовые.
Рыба. Для снижения артериального давления врачи рекомендуют съедать по крайней мере две порции жирной рыбы каждую неделю – этот продукт обеспечивает организм ненасыщенными жирными кислотами омега-3, крайне полезными для здоровья сосудов и сердца.
Молочные продукты. Молоко и натуральный йогурт богаты белком, кальцием и калием – этот «букет» питательных веществ помогает снижать высокое кровяное давление.
Авокадо. Его плоды – богатый источник калия, который действует почти так же, как магний, в том смысле, что он расслабляет кровеносные сосуды, обеспечивая прохождение через них более интенсивного потока крови. Благодаря этому укрепляется здоровье сердечной мышцы, а также уменьшается напряжение сосудистой ткани из-за давления на нее крови. Помимо этого, авокадо содержат ненасыщенные жирные кислоты, улучшающих состояние и свойства сосудистой ткани.
Бананы и другие продукты с калием. Как уже было сказано, данный минерал может помогать людям с высоким кровяным давлением или тем, кто рискует заполучить гипертонию. Калием насыщены такие продукты, как бананы, сухофрукты, шпинат, картофель, пшеничные отруби, многие крупы, зеленый горошек и другие бобовые.
Чеснок. Еще один «суперпродукт», который врачи рекомендуют есть при высоком кровяном давлении. Чеснок веками использовался как натуральное лекарство для лечения самых разных заболеваний, а в последние годы разные исследования подтвердили и гипотензивный эффект, который присущ этому пряному овощу. В нем содержится аллицин – данное вещество способствует расширению сосудов, за счет чего понижает давление.
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