Грозят ли вам болезни сердца? Названы продукты, серьезно повышающие их риск

«Нужно избегать продуктов с высоким содержанием жиров, масла, продуктов животного происхождения с высоким содержанием холестерина, рафинированных крахмалистых продуктов с низким содержанием клетчатки, слишком большого количества сладкого и слишком большого количества соли. В рационе должно быть больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, также важно есть рыбу. Здоровое питание может помочь снизить риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца, остановить набор веса, предотвратить диабет», - резюмировали гарвардские специалисты.

Болезни сердца включают состояния, связанные с сужением или закупоркой кровеносных сосудов. Эти сосудистые нарушения повышают риск стенокардии, сердечных приступов, некоторым инсультов. Ученые отмечают, что развитие таких нарушений тесно сопряжено с пищевыми привычками, и называют продукты, которые усугубляют подверженность людей сердечно-сосудистым патологиям.Считается, что высокое потребление насыщенных жиров увеличивает уровень вредного холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), и это означает, что в кровеносных сосудах увеличивается количество жировых отложений, затрудняющих прохождение достаточного количества крови по артериям.В свою очередь, избыточное потребление соли повышает кровяное давление – вместе с насыщенным жиром оба продукта являются хорошо известными провокаторами ишемической болезни сердца.Если вы не знаете, грозят ли вам болезни сердца, оцените количество сладкого и мучного в своем рационе, пишет Harvard Health. Эксперты подчеркивают: чтобы сохранить сердце и сосуды здоровыми, нужно контролировать объемы употребляемых в пищу высокоочищенных и обработанных злаков и углеводов. Их источниками являются белый хлеб, белый рис, сухие готовые завтраки, десертные изделия, выпечка, продукты из белой пшеничной муки. Все они из-за высокого уровня обработки лишаются наиболее полезных компонентов, таких как пищевые волокна, минералы, фитохимические вещества, жирные кислоты. Организму такие продукты дают «пустые» калории и повышают уровень сахара в крови. Следствием их постоянного употребление становится лишний вес и активизация воспаления, что повышает нагрузку на сосуды и сердце, ослабляющую их.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает похудеть женщинам около 50 лет и старше.