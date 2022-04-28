«Укрепляет иммунитет, защищает от рака»: ученые называют полезные свойства чая

«Чай отличается содержанием флавоноидов, природных соединений с антиоксидантными свойствами. Эти химические вещества могут помочь нейтрализовать свободные радикалы в организме, способные повреждать как липиды, так и генетический материал, вызывая различные заболевания», - сообщил профессор Блумберг.

«флавоноиды катехины, которые содержатся в зеленых чаях, помогают организму бороться с различными патогенами – как за счет укрепления иммунной системы, так и за счет снижения силы инфекции».

«чай является оптимальным напитком для употребления во время повышенного стресса и выгорания».

«Появляется все больше доказательств того, что 2-4 чашки чая в день могут значительно снизить риск сосудистой деменции и, возможно, болезни Альцгеймера».

«Каждая чашка чая, потребляемая ежедневно, связана со средним снижением смертности от всех причин на 1,5% и со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 4%», - резюмируют научные эксперты.