«Укрепляет иммунитет, защищает от рака»: ученые называют полезные свойства чая
По словам ученых, «настоящие чаи», в том числе черный и зеленый, обладают рядом потрясающих полезных свойств.
На днях состоялся шестой международный научный симпозиум «Чай и здоровье человека», проходивший под председательством эксперта по питанию профессора Джеффри Блумберга (Университет Тафтса). Ученый заявил, что многие исследования подтверждают: употребление чая может улучшить здоровье человека во многих отношениях.
«Чай отличается содержанием флавоноидов, природных соединений с антиоксидантными свойствами. Эти химические вещества могут помочь нейтрализовать свободные радикалы в организме, способные повреждать как липиды, так и генетический материал, вызывая различные заболевания», - сообщил профессор Блумберг.
Также выступившими на симпозиуме учеными были названы другие полезные свойства чая
Укрепление иммунитета. По словам диетолога-иммунолога Университета Тафтса доктора Дайонг Ву, чай эффективно поддерживает иммунную систему и повышает сопротивляемость организма болезням. Доктор Ву отметил, что
«флавоноиды катехины, которые содержатся в зеленых чаях, помогают организму бороться с различными патогенами – как за счет укрепления иммунной системы, так и за счет снижения силы инфекции».
Также, добавил ученый, было обнаружено, что эти компоненты чая помогают при аутоиммунных расстройствах.
Защита от стресса. Эксперт по питанию, профессор Луиза Дай из Университета Лидса, напомнила, что
«чай является оптимальным напитком для употребления во время повышенного стресса и выгорания».
Полезное действие напитка на ЦНС ученые связывают с высокими дозами аминокислоты под названием L-теанин, которая содержится как в черном, так и в зеленом чае.
Поддержка когнитивных функций. Исследователи подсчитали, что до 50% случаев деменции можно предотвратить за счет изменения образа жизни, и употребление чая может сыграть в этом определенную роль. Ученый-диетолог профессор Джонатан Ходжсон из Университета Эдит Коуэн (Австралия) сообщил:
«Появляется все больше доказательств того, что 2-4 чашки чая в день могут значительно снизить риск сосудистой деменции и, возможно, болезни Альцгеймера».
Профилактика рака. Исследовательские данные свидетельствуют: потребление чая положительно коррелирует со снижением риска некоторых видов рака, включая рак желчных путей, молочной железы, эндометрия, печени, полости рта. Ученые постулируют, что флавоноиды чая обладают антиканцерогенными свойствами и могут действовать через сочетание антиоксидантных, антиангиогенных и противовоспалительных механизмов, а также влияя на кишечную микробиоту.
Оздоровление сердца. Исследования показали, что употребление двух чашек несладкого чая в день может помочь снизить риск развития кардиометаболических заболеваний или замедлить их прогрессирование.
«Каждая чашка чая, потребляемая ежедневно, связана со средним снижением смертности от всех причин на 1,5% и со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 4%», - резюмируют научные эксперты.
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