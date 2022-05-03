Врачи из Турции рассказали о пользе двух вареных яиц в ежедневном рационе
Съедая ежедневно два вареных яйца, мы можем оказать большую услугу своему здоровью – это укрепляет сердце и мозг, считают врачи из Турции.
«Куриные яйца являются богатым источником витаминов А и В, их употребление помогает решить различные проблемы со здоровьем, защитить организм», - цитирует турецких специалистов издание En Son Haber.
Врачи рассказали о пользе для здоровья двух вареных яиц в ежедневном рационе. Медики напомнили, что один из плюсов данного продукта – это высокое содержание витамина D, а также кальция. Вдобавок яйца насыщают организм белком, который отлично усваивается человеческим организмом. Их поедание способствует укреплению костей, мышц, помогает продлить молодость.
Кроме того, за счет значительного содержания витаминов группы В, яйца улучшают состояние волос, защищают от их выпадения.
Также их потребление положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.
«Яйца на завтрак обладают защитным действием от заболеваний сосудов и сердца – они помогают вырабатывать «хороший» холестерин, снижающий его уровень «плохого», - дополнили эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы вредные для здоровья сочетания продуктов.
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