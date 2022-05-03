Врачи из Турции рассказали о пользе двух вареных яиц в ежедневном рационе

«Куриные яйца являются богатым источником витаминов А и В, их употребление помогает решить различные проблемы со здоровьем, защитить организм», - цитирует турецких специалистов издание En Son Haber.

«Яйца на завтрак обладают защитным действием от заболеваний сосудов и сердца – они помогают вырабатывать «хороший» холестерин, снижающий его уровень «плохого», - дополнили эксперты.