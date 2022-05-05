Врач-диетолог Соломатина назвала самые опасные для организма продукты

«При нагреве масел выделяется опасный канцероген, вызывающий рак, – акриламид. Он способствует мутациям и разрушению клеток», - заметила Елена Соломатина.

«Консерванты, красители и усилители вкуса в пище вызывают образование так называемых свободных радикалов, разрушающих клетки организма. Это один из механизмов старения и заболеваний», - предупредила эксперт.

«Сахар, который остается в кровяном русле, разъедает эндотелий сосудов, вызывает микровоспаления», - заявила Соломатина.

«Переизбыток соли задерживает жидкость в организме, повышает давление и может вызвать рак желудка», - подвела черту эксперт.