Названы доступные продукты для снижения уровня холестерина: «действуют эффективно»
Людям, которые хотят снизить уровень холестерина, нужно обратить свое внимание на несколько продуктов, эффективно помогающих достичь этой цели.
Если вы один из многих людей, у которых уровни холестерина ЛПНП или ЛПВП не соответствуют ожиданиям, добавьте в свой рацион продукты, которым присуща способность естественным образом поддерживать более здоровый уровень холестерина.
Чернослив. Перекусы черносливом снабжают организм многими питательными веществами, которые имеют ключевое значение для здоровья сердца, включая антиоксиданты, клетчатку, калий и магний. По данным Journal of Medicinal Food, среди женщин в постменопаузе употребление пяти-шести черносливов каждый день в течение шести месяцев может иметь положительные последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы. В частности, происходит повышение уровня холестерина ЛПВП и снижение отношения общего холестерина.
Овес. Еще один доступный продукт для снижения уровня холестерина – данный эффект обеспечивается содержащимся в овсе бета-глюкановым волокном. Этот тип пищевых волокон связывает холестерин ЛПНП в организме, помогая удалить его до того, как он впитается кишечником.
Картофель. Скромный картофель подпитывает тело растворимой клетчаткой, питательным веществом, которое может уменьшить всасывание холестерина в кровь. Но включая картофель в свой рацион, выбирайте запеченный или вареный – нужно обходиться без жарки и без использования насыщенных жиров.
Яблоки. Самые доступные фрукты являются естественным источником различных полифенолов и волокон, которые естественным образом поддерживают здоровье сердца. Одним из преимуществ яблок является пектин – тип клетчатки, содержащейся в кожуре. Он эффективно действует, препятствуя всасыванию холестерина в кровоток.
Фасоль. Содержит клетчатку, растительные белки, антиоксиданты и множество других питательных веществ, поддерживающих здоровье сердца. Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition , показало: употребление одной чашки бобовых ежедневно в течение четырех недель может снизить общий уровень холестерина и холестерина ЛПНП.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в разных частях тела может быть признаком опасного повышения уровня холестерина.
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