«Морковь — хороший источник растворимой клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина. Они также богаты бета-каротином, антиоксидантом витамина А, который может защитить вас от хронических заболеваний, таких как болезни сердца».

Точно так же организм нуждается в некотором количестве холестерина, чтобы поддерживать оптимальную работоспособность сердечно-сосудистой системы. Однако, в отличие от холестерина, не существует двух типов висцерального жира.Холестерин можно разделить на два подтипа: ЛПВП и ЛПНП. ЛПВП также известен как «хороший» холестерин; это сохраняет сердце здоровым. Между тем ЛПНП называют «плохим» холестерином; он образуется в виде бляшек в артериях, повышая кровяное давление.Сбалансированная диета является одним из наиболее эффективных способов поддерживать высокий уровень ЛПВП и ЛПНП.По словамодин конкретный овощ эффективнее других поддерживает оптимальный уровень холестерина. Янг рекомендует здоровую дозуО популярном оранжевом овоще Янг сказала:Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смерти. По данным, в среднем каждые три минуты от сердечно-сосудистых заболеваний умирает один человек.Ранее Медикфорум писал о камнях в желчном пузыре.