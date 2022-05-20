Диетолог Янг: один из лучших овощей для снижения уровня холестерина
Подобно висцеральному жиру, организму необходимо хотя бы немного холестерина для поддержания хорошего общего состояния здоровья. Несмотря на то, что в больших количествах он вреден, организм нуждается в висцеральном жире для защиты жизненно важных органов и в качестве резервного источника энергии.
Точно так же организм нуждается в некотором количестве холестерина, чтобы поддерживать оптимальную работоспособность сердечно-сосудистой системы. Однако, в отличие от холестерина, не существует двух типов висцерального жира.
Холестерин можно разделить на два подтипа: ЛПВП и ЛПНП. ЛПВП также известен как «хороший» холестерин; это сохраняет сердце здоровым. Между тем ЛПНП называют «плохим» холестерином; он образуется в виде бляшек в артериях, повышая кровяное давление.
Сбалансированная диета является одним из наиболее эффективных способов поддерживать высокий уровень ЛПВП и ЛПНП.
По словам диетолога Лизы Янг, один конкретный овощ эффективнее других поддерживает оптимальный уровень холестерина. Янг рекомендует здоровую дозу моркови.
О популярном оранжевом овоще Янг сказала:
«Морковь — хороший источник растворимой клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина. Они также богаты бета-каротином, антиоксидантом витамина А, который может защитить вас от хронических заболеваний, таких как болезни сердца».
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смерти. По данным Британского фонда сердца, в среднем каждые три минуты от сердечно-сосудистых заболеваний умирает один человек.
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Лиза Янг
Здоровье
Врач-диетолог, профессор в NYU.
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