Врач Соломатина сообщила о способности сахара «разъедать» сосуды

«Добавленный сахар содержится в конфетах, печенье, белой муке, обработанных крупах», - сказала медик.

«В повседневной жизни мы не расходуем большое количество энергии, и сахар остается в кровяном русле», - предупредила врач.

«возникает атеросклеротическая бляшка, которая может привести к инфаркту и инсульту».