Врач Соломатина сообщила о способности сахара «разъедать» сосуды
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, пристрастие к сладкому и продуктам с добавленным сахаром разрушительно действует на кровеносные сосуды.
В своем интервью врач заметила, что добавленный сахар содержится в большом количестве продуктов, употребляемых современными людьми, – не обязательно только в сластях.
«Добавленный сахар содержится в конфетах, печенье, белой муке, обработанных крупах», - сказала медик.
Соломатина напомнила, что сахар обеспечивает организму быструю возможность получать заряд энергии. В тех случаях, когда организм очень ослаблен, изнурен, или человек перенес серьезные физические нагрузки, это помогает вновь обрести силы и тонус. Но физические нагрузки многих людей таковы, что это не требует столь мощной энергетической подпитки, чтобы употреблять для этого сахар.
«В повседневной жизни мы не расходуем большое количество энергии, и сахар остается в кровяном русле», - предупредила врач.
Соломатина добавила, что остающийся в кровеносных сосудах сахар «разъедает» эндотелий – внутреннюю выстилку сосудов. В ответ организм активирует выработку холестерина, который он использует, чтобы «залатать» возникшие сосудистые повреждения –
«возникает атеросклеротическая бляшка, которая может привести к инфаркту и инсульту».
Елена Соломатина уточнила, что физически активный человек без проблем со здоровьем может съесть 60 граммов сахара за день – употреблять больше не стоит.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому может быть вреден сыр.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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