Врач Гинзбург рассказал о скрытой опасности мороженого
По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, купленное в магазине мороженое может скрывать в себе потенциально опасные для организма ингредиенты.
Мороженое является одним из тех продуктов, чьи продажи в России резко взмывают вверх с наступлением тепла. Полезно ли данное лакомство? На первый взгляд, да. Как и все продукты на основе молока мороженое является богатым источником кальция. Однако Михаил Гинзбург заявил в интервью, что
«мороженое – это десерт, который нам нужен не с точки зрения питательной ценности».
Диетолог заметил, что мороженое, главным образом, удовлетворяет тягу людей к получению позитивных эмоций – при его поедании вырабатываются вещества, способствующие ощущению удовольствия, радости. В то же время продукт, который тесно ассоциируется с приятными эмоциональными ощущениями, скрывает в себе определенную опасность для здоровья.
«В состав этого лакомства иногда входят опасные для здоровья компоненты. Например, производители могут увеличивать в мороженом массовую долю жира за счет добавления компонентов низкого качества, того же пальмового масла», - сообщил Гинзбург.
Врач добавил, что на этикетке мороженого низкокачественное пальмовое масло может скрываться за обозначениями «растительные сливки» или «аналог молочного жира». От продукта, в котором присутствует подобный ингредиент, Гинзбург рекомендует отказываться – его употребление может спровоцировать развитие нежелательных и опасных процессов. Когда поедается мороженое, содержащее пальмовое масло, организм получает трансжиры, из-за чего в нем могут активироваться воспалительные процессы, разрушительные для сосудов.
«Сочетание таких жиров и сахара в мороженом – это очень опасная смесь, которая может способствовать появлению атеросклероза», - предостерег врач.
Диетолог поделился советом: есть мороженое нужно строго умеренно, выбирая качественное или готовя его самостоятельно из натуральных составляющих, также в лакомство полезно добавлять ягоды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях может быть полезным плавленый сыр.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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