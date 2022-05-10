Врач Гинзбург рассказал о скрытой опасности мороженого

«мороженое – это десерт, который нам нужен не с точки зрения питательной ценности».

«В состав этого лакомства иногда входят опасные для здоровья компоненты. Например, производители могут увеличивать в мороженом массовую долю жира за счет добавления компонентов низкого качества, того же пальмового масла», - сообщил Гинзбург.

«Сочетание таких жиров и сахара в мороженом – это очень опасная смесь, которая может способствовать появлению атеросклероза», - предостерег врач.